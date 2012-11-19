Як робити інгаляції

З настанням холодів все частіше у нас з`являються застудні захворювання. Боротися з ними необхідно при перших же симптомах. І найефективнішим методом є простий народний засіб - інгаляція. Ця методика знайома нам з дитинства, так чому ж її ігнорувати, вживаючи таблетки та порошки?

Інгаляція - це простий та ефективний спосіб, який застосовується в комплексі лікування застудних захворювань. Сімейний лікар медичної компанії ilaya Олена Соколовська розповіла lady.tochka.net, як краще зробити інгаляцію в домашніх умовах.

Особливості процедури:

Інгаляції показані при запаленні мигдалин, ротової порожнини, трахеїтах, нежитю та ГРВІ. Протипоказанням для інгаляції є підвищена температура. Якщо температура піднялася хоча б до 37, то теплові інгаляції краще відкласти. Періодичність процедури - 2-6 разів на день, у середньому по 10-15 хвилин. Інгаляції обов`язково проводити з теплою водою. Жодному разі не варто використовувати занадто гарячу воду, інакше можна отримати опік слизової оболонки.

При нежитю намагайтеся дихати носом, видихати ротом, а при захворюваннях трахеї та бронхів - вдихніть ротом, затримайте дихання на 2-3 секунди і видихніть через ніс. Після процедури протягом години утримайтеся від розмов, куріння і в найближчі півгодини не виходьте на холодне повітря.

Пристрої та засоби для інгаляції:

Підручні засоби. Якщо під рукою немає інгалятора, можна використовувати для інгаляції широку каструлю. Для більшої ефективності процедури голову накривають рушником. Такий «домашній» спосіб інгаляції дуже популярний, проте він має свої недоліки. Найперше такі теплові процедури небезпечні для гіпертоніків. При інгаляціях під рушником розпарюється обличчя, кров приливає до судин. У результаті виникає ризик підвищення тиску.

Традиційні інгалятори. Уникнути небезпек теплового впливу на організм допоможе аптечний інгалятор. Цей варіант, мабуть, найзручніший і недорогий. Купити простий пластмасовий інгалятор можна за 25-30 гривень у будь-якій аптеці. Його конструкція дозволяє зробити інгаляцію більш приємною і знизити тепловий вплив.

Сучасні пристрої. Науковий прогрес не стоїть на місці, і в продажу з`явилися ультразвукові інгалятори. Вони коштують у середньому від 500 до 2000 грн. Їхня основна відмінність від звичайних інгаляторів у тому, що вони утворюють аерозоль із лікарських препаратів і таким чином можуть проникати не лише у верхні дихальні шляхи, але й далі. Єдина особливість - в ультразвукових ингаляторах не можна використовувати всі розчини, що містять ефірні олії, настоянки і відвари трав, в аптеці ви знайдете багато спеціальних препаратів для таких інгаляторів.

Розчини для інгаляції:

Лікарські трави. Найпопулярнішим засобом для інгаляції, яким користувалися ще наші бабусі, є відвари трав. Така процедура нешкідлива і може бути використана навіть вагітними та дітьми. Вибір лікарських трав дуже широкий. Можна дихати над парами води, завареної на ромашці, м`яті, чебреці, шавлії, квітках календули, кульбаби тощо.

Фітокомпозиції. Добиваючись найбільш ефективного співвідношення лікарських трав, фармацевти розробили спеціальні фітокомпозиції для інгаляцій. Вони продаються в кожній аптеці. Серед найбільш популярних - наприклад, Інгалар та Інгалін.

Розчини. Крім трав`яних настоїв в окремих випадках використовують також лужні інгаляції з содою або Боржомі. Такі процедури показані при запаленні мигдалин, ротової порожнини, трахеїтах або захриплому голосі. Для цього в інгалятор треба залити мінеральну воду, бажано Боржомі.

Відхаркувальні препарати. Мало хто знає, що відхаркувальні препарати ефективно приймати всередину не тільки у форматі мікстури або пігулок, але й проводити інгаляції з цими медикаментами. Наприклад, для відхаркувальних засобів типу Лазолвану необхідна така концентрація розчину: по 10-20 крапель або по ½ - 1 чайній ложці на склянку теплої води.

Хоча інгаляції вважаються одним із найбезпечніших методів лікування, не забудьте проконсультуватися з лікарем перед початком процедур на предмет протипоказань та інтенсивності лікування. Будьте здорові!

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