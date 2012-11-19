Гімнастика для очей - за хвилинку

Після цілого дня роботи за комп`ютером твої оченята, звісно, втомлюються найбільше. Ще б пак - стільки випромінювання, читання та інформації! Якщо в кінці робочого дня світ навколо тебе вкриває невидима «пелена» - прийшов час бити тривогу і йти до окуліста. Щоб такого не трапилося, варто робити гімнастику для очей.

Щоденні вправи допоможуть зняти напругу і повернуть чистоту зору. Спочатку гімнастика для очей може здатися недієвою, але з часом ти побачиш результат у прямому значенні цього слова!

Гімнастику для очей потрібно робити два рази на день у певний час. Крім того, щодві години обов`язково залющуй очі на дві хвилини або дивися вдалину близько 10 хвилин - це мінімум, яким ти маєш заспокоїти очі.

Гімнастика передбачає рухи очними яблуками. Вона дуже проста і приємна. Кожну вправу слід виконувати 10 разів.

1. По черзі рухай очними яблуками вгору-вниз, вліво-вправо.

2. Швидко заплющуй та розплющуй очі.

3. Постав на кінчик носа палець, повільно сконцентруй погляд на ньому.

4. Часто кліпай очима (вправу потрібно виконувати близько хвилини)

5. Рухай очима по діагоналі: з верхнього правого кута - в нижній лівий і навпаки.

6. Підійди до вікна, подивися на обрій, потім на деталь ближче. Концентруйся на різних предметах.

Роби гімнастику для очей щодня, і твій зір помітно покращиться!

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