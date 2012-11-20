Відомі нові властивості шипшини

Фахівці з Університету Лунд (Lund University) у Швеції довели, що щоденне вживання шипшини допомагає знизити ризик хвороб серця, у тому числі серцевого нападу, навіть у повних людей.

Був проведений експеримент за участю повних людей. Вчені запропонували їм щодня протягом 6 тижнів випивати напій, приготований на основі шипшини (в ньому містилося 40 грамів стовченої шипшини). Весь цей час вчені вимірювали у випробовуваних кров`яний тиск, вагу, чутливості до інсуліну.

У підсумку був зроблений висновок, що через 1,5 місяці вживання шипшини всі «погані» показники знизилися. Наприклад, тиск впав на 3,4%, рівень холестерину - на 5-6%. Внаслідок ризик розвитку хвороб серця знизився на 17% - і це у повних людей, пише The Daily Mail. Серед людей з нормальною вагою користь цього продукту буде ще відчутнішою.

Шипшина є альтернативою статинів - препаратів, що застосовуються для зниження холестерину. Однак вони підходять не всім, а ось шипшина практично не має протипоказань. До того ж шипшина запобігає і розвитку діабету.

Плоди шипшини багаті вітамінами С, P, В1, В, К, насіння - вітаміном Е. У народній медицині шипшину вживають для лікування скарлатини, тифу, запалення нирок, хвороб кишечника, печінки, шлунка. Вона підвищує гемоглобін і зміцнює імунітет.

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