В Індії 18 осіб загинули через тисняву під час свята
09:20, 20 листопада 2012Зарубіжні новини
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Кілька десятків зазнали травм
Щонайменше, 18 осіб, зокрема 8 дітей, загинули, ще кілька десятків зазнали травм через тисняву під час релігійного свята в Індії.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформаційне агентство IANS, трагедія сталася у місті Патна на півночі країни під час традиційного свята Чхатх, важливою частиною якого є обмивання у річці Ганг.
За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати поганий стан нещодавно збудованого бамбукового мосту, яким проходили учасники свята. Коли міст загойдався, у натовпі з кількох тисяч прочан виникла паніка, що й спричинило тисняву.
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