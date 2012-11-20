В Індії 18 осіб загинули через тисняву під час свята

Щонайменше, 18 осіб, зокрема 8 дітей, загинули, ще кілька десятків зазнали травм через тисняву під час релігійного свята в Індії.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформаційне агентство IANS, трагедія сталася у місті Патна на півночі країни під час традиційного свята Чхатх, важливою частиною якого є обмивання у річці Ганг.

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати поганий стан нещодавно збудованого бамбукового мосту, яким проходили учасники свята. Коли міст загойдався, у натовпі з кількох тисяч прочан виникла паніка, що й спричинило тисняву.