Як не отруїтися в ресторані?

Якщо ви хочете, щоб відвідування ресторану залишило тільки приємні враження, варто знати деякі збережені в таємниці від клієнта сторони діяльності цих закладів. Хоча, не підозрюючи про секрети, ви навряд чи завдасте серйозної шкоди своєму здоров`ю візитом у ресторан, але розлад шлунку отримати можна.

"Маленькі брудні секрети" ресторанного обслуговування розкрила колишня американська офіціантка Дебра Гінзберг, яка пропрацювала 20 років у цьому бізнесі – від простих закусочних до ексклюзивного ресторану в п`ятизірковому готелі. За весь цей час офіціантка, яка написала книгу про свою роботу, стала свідком численних "жахів" – від подачі відвідувачам піднятих з підлоги страв до інтимних зносин офіціантів в затишних куточках кухні під час зміни.

NEWSru.com наводить десять найбільш приголомшливих одкровень Дебри Гінзберг.

1. Багатостраждальний кошик з хлібом . Офіціантка назвала майже загальновизнаним фактом, що практично в кожному ресторані хліб і масло переставляють зі столика на столик. Якщо ці продукти залишаються після трапези, вони спочатку повертаються на кухню, а потім цей же кошик з хлібом подають новим клієнтам. Бридливим людям Дебра радить звернути на це увагу.

2. Миття рук . Дебра Гінзберг підтверджує найгірші підозри клієнтів ресторанів про те, що співробітники справді не завжди миють руки при приготуванні і подачі їжі. "Це сумний факт", – констатувала вона.

За її словами, досить часто кухарі або офіціанти не миють рук навіть після відвідин убиральні.

3. Замовляйте мартіні без оливки . Офіціантка закликає подумати двічі, перш ніж замовити мартіні з традиційною оливкою і з`їсти її після вживання напою. Найчастіше ці плоди несвіжі і можуть перекладатися з келиха в келих.

4. Про засмажений стейк . Якщо, прийшовши в ресторан, ви вирішите поласувати добре засмаженим стейком з червоного м`яса, не очікуйте, що вам принесуть чудову їжу. Кухарі часто використовують для цих цілей шматки низької якості, а кращі йдуть для інших видів смаження.

5. Забудьте про пасту з морепродуктами . Не варто замовляти в ресторані макаронні вироби з дарами моря, радить офіціантка. Краще обрати щось інше, бо, за її словами, свіжої пасти з морепродуктами просто не буває.

6. Не треба сердити шеф-кухаря . Звісно, обслуговчий персонал ресторану не любить, коли клієнт з якоїсь причини відмовляється від запропонованого замовлення і вимагає переробити його. Однак подібні претензії можуть розлютити шеф-кухаря. А шеф-кухар в гніві страшний – якщо довести його причіпками, наслідки можуть бути непередбачуваними.

7. Краще пропустіть каву після пізньої вечері . Офіціантка не радить замовляти каву без кофеїну після пізньої вечері. Бо, найпевніше, ніхто не буде морочитися приготуванням для вас такої кави і принесуть звичайну. Якщо для вас важлива ця опція, краще не треба і пробувати отримати бажане.

8. Про нез`їдене . Дебра Гінзберг радить тим, хто хоче забрати з собою додому недоїдені рештки трапези, просити принести коробку в обідній зал і упакувати їжу при вас, або зробити це самостійно. Тому що на кухні вам можуть покласти в коробку залишки їжі, що впали на підлогу, або недоїдене кимось іншим.

9. Не ходіть в ресторани по великих святах . Не варто відвідувати ресторани на свята, в які багато хто вибирається провести там вечір. Через великий наплив клієнтів неминучі неприємні накладки як з якістю їжі, так і з обслуговуванням. Найкращий час для того, щоб піти в ресторан і отримати прекрасну їжу, – середина тижня, стверджує автор книги.

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