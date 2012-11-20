Польща: біля Сейму хотіли підірвати 4 тонни вибухівки

Затриманий у Польщі за підозрою у підготовці терористичного акту мав намір підірвати біля Сейму під час перебування там Президента Броніслава Коморовського і прем’єр-міністра Дональда Туска 4 тони вибухівки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві повідомили співробітники прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки (ABW, аналог СБУ), які 9 листопада цього року затримали чоловіка.

Вони зазначили, що затриманий, який працює у сільськогосподарському університеті у Кракові, зізнався у підготовці теракту, заявивши, що на цей вчинок його надихнула інша особа.

Слідчі повідомили, що чоловік намагався організувати групу, яка б допомога йому реалізувати поставлену ціль, й у вересні цього року в рамках підготовки до теракту підірвав 250 кілограмів вибухівки в одному із районів у Польщі.

"Він керувався націоналістичними, ксенофобічними, антидержавними та антисемітськими мотивами. Він, зокрема, вважав, що економічна та політична ситуація в нашій країні йде в поганому напрямку через те, що усі урядові посади належать, за його висловом, "чужинцям", а не справжнім полякам", - сказав співробітник прокуратури Маріуш Красонь.

Крім цього чоловіка, правоохоронці затримали ще двох осіб, які були задіяні у справі, та в ході обшуків виявили значну кількість вибухових матеріалів, зокрема, гексоген та тротил, а також, серед іншого, детонатори, спеціальне обладнання для виробництва бомб.

Слідчі назвали загрозу теракту "реальною". Водночас вони наголосили, що "головного організатора" затримано, й тому можливість скоєння теракту виключена.

Чоловіку висунуто обвинувачення за статтями Кримінального кодексу, що передбачають покарання до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці зауважили, що затриманий потрапив в поле їхнього зору наприкінці минулого року, а рішення про затримання було ухвалене через те, що він розпочав реалізацію свого плану.