Що їсти при гастриті?

Дієта при гастриті - режим харчування не надто приємний, але необхідний для підтримки гарної діяльності шлунково-кишкового тракту. За допомогою дієти ти можеш уберегти себе від хронічного гастриту і бути в чудовій формі!

Якщо в тебе болить живіт під час прийому їжі, немає апетиту, часто нудить, і ти небажано втрачаєш вагу - варто сходити до лікаря на консультацію. Гастроентеролог обстежить тебе і призначить твою особисту дієту при гастриті. В жодному разі не займайся самолікуванням. Тільки після відвідин лікаря і розробки персонального раціону харчування ти можеш дотримуватися наших загальних порад.

Дієта при гастриті: чого не можна їсти?

Незалежно, який у тебе гастрит, - гострий чи хронічний - дієти при гастриті варто дотримуватися регулярно. Обов`язково виключи з раціону такі продукти:

Житній і свіжий хліб, листкове тісто

М`ясні, рибні та грибні супи, борщ, окрошку

Жирне і жилаве м`ясо та птицю, копченості та консерви

Солоне, гостре і кисле, нестиглі овочі, фрукти і ягоди, морозиво, шоколад, газовану воду, квас і каву.

Дієта при гастриті: що можна їсти?

Якщо ти думаєш, що при гастриті доведеться забути про смакоти - помиляєшся! Дієта при гастриті включає безліч страв. Тобі можна їсти:

Печені пиріжки з яблуками, вареним м`ясом, яйцями. Пшеничний підсушений хліб або сухий бісквіт, печиво, здобні булочки.

Супи-пюре з овочів (цвітна капуста, картопля, морква, буряк), молочні крем-супи.

Парові і відварні страви з птиці і яловичини, парові биточки, котлети, зрази.

Як бачиш, дієта при гастриті не така вже й страшна. Дотримуйся її строго і не хворій!

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