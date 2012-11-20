Секрети довгих та здорових вій

Погляд можна зробити більш драматичним і красивим, підкресливши вії. Це досить просто здійснити, навіть якщо від природи у вас не занадто довгі і густі вії. Дотримуйтесь інструкцій візажистів і косметологів з США!

«Для щоденного використання краще підходить неводостійка туш, водостійка може пошкодити ваші вії, оскільки її важче змивати», – говорить візажист Ніколь Шерзінге (Nicole Scherzinge), серед клієнтів яких багато голлівудських зірок, а також Кім Кардашьян.

Якщо ви хочете носити натуральні, а не накладні вії, знайте: часте використання туші перешкоджає росту вій. Це також може зробити їх сухими і ламкими, і зламати, говорить Параді Мірмірані (ParadisMirmirani), доктор медичних наук, дерматолог-трихолог.

Використання кондиціонера для вій вночі допоможе захистити ваші вії. Особливо рекомендований кондиціонер для любительок накладних вій.

Туш не повинна містити металеві компоненти, гліттер і т.п. Вони можуть дратувати сухі очі, рогівку, слизову оболонку, яка покриває передню частину ока.

Туш для вій потрібно міняти кожні три місяці: у тубусі активно розмножуються бактерії, які можуть спровокувати інфекцію очей.

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