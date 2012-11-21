Чим небезпечний надлишок аптечних вітамінів

Осінь - перехідний сезон року і лікарі настійно радять підкріпити імунну систему вітамінами й мікроелементами. Однак важливо не переборщити і зробити правильний вибір.

Перед вами список п`яти мінеральних речовин, передозування яких в організмі також небезпечне, як і їх нестача.

Кальцій. Надлишок його в організмі призводить до каменів в нирках, а відкладення в ваших артеріях послаблює кістки. Це відбувається в силу того, що надлишок кальцію запобігає поглинанню інших поживних речовин, необхідних для здоров`я кісток, наприклад, магнію.

Бета-каротин. Остерігайтеся, курці: коли бета-каротин змішується з сигаретним димом, запускаються механізми, що впливають на розвиток раку легенів. Краще отримувати бета-каротин через продукти харчування: моркву й солодку картоплю, а не через таблетки.

Залізо. Високий рівень заліза в крові є чинником ризику для розвитку серцевих захворювань.

Вітамін А. Його передозування викликає проблеми з печінкою, зменшення щільності кісток і вірогідність природжених дефектів.

Цинк. Надлишок цинку в організмі може привести до розладу шлунку, блювоти, поносу і м`язових спазмів.

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