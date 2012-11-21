У світі менше інфікуються ВІЛ - ООН

За даними ООН, останнім часом у багатьох країнах спостерігається значне зменшення випадків інфікування ВІЛ, і серед носіїв вірусу більше людей одержують необхідне лікування.

Об`єднана програма ООН з ВІЛ вже називає цей спад епідемії історичним, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Найзначніше зниження рівня зараження спостерігається в африканських державах. Наприклад, в Малаві і Ботсвані кількість заражень зменшилась на більш ніж 70%.

Якість медобслуговування, тим часом, поступово поліпшується, і сьогодні більше половини інфікованих вірусом імунодефіциту вже одержують необхідні медикаменти.

Проте, як наголошується у повідомленні ООН, лише половині ВІЛ-інфікованим поставлений правильний діагноз, а рівень заражень все ще залишається високим у Східній Європі, Північній Африці і на Близькому Сході.

Джерело: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/11/121120_rn_hiv_un_rates.shtml