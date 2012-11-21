Як очистити воду від хлору, бактерій та солей

30-річна пацієнтка столичного терапевта Марини Лук`янець підхопила гепатит-А, коли пила неочищену воду з-під крана. Жінка провела в лікарні місяць. Протягом року має дотримуватися дієти.

Вона регулярно кип`ятила воду, тому не боялася інфекцій. Та вірус гепатиту дуже живучий. Щоб його вбити, "варити" воду треба щонайменше півгодини. При цьому разом з "поганими" бактеріями при високій температурі гинуть і корисні, каже лікар.

У такій воді руйнується більшість солей і мінералів. Якщо почнете кип`ятити воду із джерела, лише погіршите її якість. Будь-яка вода з крану містить багато хлору. Від нього внутрішні органи навантажуються, швидше зношуються. Через це тіло передчасно старіє. Від хлору найбільше страждає стравохід і сечовий міхур, бо через них проходить найбільше рідини.

У нефільтрованій воді також є алюміній, фтор. Коли вода проходить по трубах, до неї потрапляють іони свинцю.

- Ці речовини токсичні, приносять навіть більшу шкоду, ніж хлор. А зовсім недавно вчені дізналися, що надмірна кількість алюмінію проковує хворобу Пфальцграфа.

Джерельна вода — корисніша, бо її не обробляють хлором.

- Але вода з криниці природно насичена кальцієм і залізом, які також шкодять ниркам. На якість таку воду мало хто перевіряє. Через промислові підприємства вода у східному регіоні України дуже погана. Значно краще вона на Заході, у Криму.

Щоб зберегти воду якісною, радить дотримуватися кількох простих порад.

Подивіться, як виглядає усередині посуд із водою. Якщо стінки чайнику вкриті накипом, а у чашці із чаєм чи кавою — кольорова плівка, придбайте фільтри, які пом`якшують воду. Такі прибирають із неї кальцій та магній, які й створюють накип.

Якщо хочете зберегти воду в холодильнику, краще не тримати її у пластикових пляшках. Найкраще збереже якість глиняний і скляний посуд. Також підійде каструля із нержавійки.

Наберіть у скляний посуд води з крана, дайте їй постояти пару днів. Якщо після цього побачили зеленуватий осад, у воді багато домішок і мікробів. Виберіть фільтр з добавками срібла. Воно добре знезаразить воду.

Вода з водогону стане придатною для пиття, якщо її фільтрувати. Деякі фільтри містять іони срібла.

Ці мікрочастинки добре знезаражують воду. Але срібло в організмі засвоюється складно. Може початися аргірія — хвороба від надлишку срібла. Шкіра та очі стануть сіруватого кольору. Відновити природний колір шкіри не можна, бо цей процес незворотний.

Краще за фільтри з іонами срібла воду очищує срібна ложка або монета.

- Часточок не залишиться, бо ложка не розчиняється на відміну від частинок срібла, які можуть вимитися із фільтру.

Найкраще пити воду тієї температури, що й тіло людини. Склянка теплої очищеної води натще виводить токсини зі шлунку.

gazeta.ua