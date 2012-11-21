Чим корисні каші

Їжа, багата харчовими волокнами, знижує ризик смерті від хвороб серця, сердечно–судинної системи і інших захворювань на 22%. Крім цього, за словами вчених з Національного інституту вивчення раку (США), продукти з високим вмістом клітковини захищають від раку, діабету і ожиріння. До найбільш корисним продуктів вони відносять каші (гречана, вівсяна, пшоняна, перлова, ячна, з неочищеного рису), хліб з висівками, пророщене зерно.

Фахівці провели дослідження за участю 388 122 чоловіків і жінок, яких просили заповнити анкети з питаннями про їх дієті. У середньому чоловіки споживали 13-29 грамів харчових волокон в день, а жінки - 11-26 грамів. За 9 років дослідження 20 126 чоловіків і 11 339 жінок померли.. Зіставивши отримані дані, дослідники впевнилися: у тих людей, які їли грубоволокнисту їжу в найбільших кількостях, ризик смерті знижувався на 22% в порівнянні з тими, хто нехтував цими продуктами. При цьому ризик розвитку хвороб серця і дихальних шляхів знижувався на 24-56% у чоловіків і 34-59% у жінок.

Клітковина - харчові волокна - покращує роботу кишечника; допомагає знизити рівень холестерину, цукру і артеріальний тиск. Крім того, продукти, багаті клітковиною, нормалізують вага і знижують рівень запалення в організмі. Хоча найбільше харчових волокон міститься в сирих овочів і зелені, в даному дослідженні зниження ризику смерті виявилося пов`язаним з споживанням круп, а не фруктів і овочів.