Плавання розвиває мозок

Австралійські учені з Гріффітського інституту освітніх досліджень виявили, що діти, що навчилися плавати в ранньому віці, досягають основних віх розвитку набагато раніше за однолітків.

Фахівці більше трьох років працювали з батьками 7 тисяч дітей молодших за п`ять років з Австралії, Нової Зеландії і США. В результаті вони відібрали 180 дітей 3, 4 і 5 років, які взяли участь в інтенсивному тестуванні.

За підсумками дослідження з`ясувалося: діти, що раніше навчилися плавати, освоювали різноманітні нові навики і уміння набагато раніше за інших. Багато з цих навиків допомагає дітям в переході до навчання в дошкільних установах і в школі.

Діти не тільки швидше досягали віх фізичного розвитку, але і мали значно кращі зорово-моторні навики, такі як різання паперу, розфарбовування і малювання ліній і фігур, а також краще розв’язували математичні задачі.

Нарешті, у плавців була краще розвинена мова, вони були грамотніші і краще думали. При цьому статевих відмінностей між групами випробовуваних і звичайними дітьми дослідники не знайшли.

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