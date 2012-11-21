У Палестині вже загинули 28 дітей

Палестина заявляє про збільшення жертви серед населення в результаті військового конфлікту з Ізраїлем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Асаад сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його даними, кількість загиблих перевищила 100 осіб, серед яких 28 дітей, 18 жінок і 17 літніх людей.

Як сказав М.Аль-Асаад, за вісім днів Ізраїль здійснив 1 200 повітряних нальотів на сектор Газа, під час яких було випущено більш як 2 000 ракет. "Кількість поранених досягла 900 осіб, зокрема 285 дітей і 255 жінок і літніх людей", - додав він.

Палестинський дипломат також повідомив, що в результаті нальотів військових сил Ізраїлю було зруйновано більш як 80 житлових будинків і будівель приватної власності.

Як повідомлялося, Ізраїль з 14 листопада проводить в секторі Газа військову операцію "Хмарний стовп", метою якої оголошено знищення бойовиків та їх інфраструктури.