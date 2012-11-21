Через вибух у Тель-Авіві поранено 10 осіб
13:46, 21 листопада 2012Зарубіжні новини
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Напад смертника
Ізраїльські рятувальні служби повідомляють про вибух в автобусі, що стався в Тель-Авіві поруч із військовою базою.
За даними рятувальників, щонайменше 10 людей поранені, троє з них – серйозно, передає Радіо «Свобода».
Речник ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху назвав вибух «терактом».
Ізраїльське телебачення продемонструвало кадри, на яких видно задимлений автобус із розбитими вікнами.
За словами речника поліції, правоохоронці з’ясовують, чи бомба була закладена в автобус, чи це був напад смертника.
Тим часом, в Секторі Газа триває воєнна операція Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, внаслідок якої загинули більш як 130 палестинців і п’ятеро ізраїльтян.
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