Через вибух у Тель-Авіві поранено 10 осіб

Ізраїльські рятувальні служби повідомляють про вибух в автобусі, що стався в Тель-Авіві поруч із військовою базою.

За даними рятувальників, щонайменше 10 людей поранені, троє з них – серйозно, передає Радіо «Свобода».

Речник ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху назвав вибух «терактом».

Ізраїльське телебачення продемонструвало кадри, на яких видно задимлений автобус із розбитими вікнами.

За словами речника поліції, правоохоронці з’ясовують, чи бомба була закладена в автобус, чи це був напад смертника.

Тим часом, в Секторі Газа триває воєнна операція Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, внаслідок якої загинули більш як 130 палестинців і п’ятеро ізраїльтян.