Тель-Авів: громадян України серед постраждалих у теракті немає

Громадян України серед постраждалих внаслідок теракту в Тель-Авіві немає.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За повідомленням Посольства України в Державі Ізраїль, 21 листопада о 12.00 у центральному районі м.Тель-Авів було підірвано пасажирський автобус. За попередніми даними, внаслідок терористичного акту щонайменше 13 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За інформацією Посольства, громадян України серед постраждалих внаслідок згаданого теракту немає.

Посольство України в Державі Ізраїль продовжує відстежувати безпекову ситуацію в країні перебування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Тель-Авіві неподалік військової бази вибухнув пасажирський автобус. За даними ЗМІ, внаслідок вибуху постраждали понад 20 осіб.

Відповідальність за вибух автобуса в Тель-Авіві взяло на себе радикальне палестинське угруповання ХАМАС.