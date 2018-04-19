Не плутайте голод з бажанням чимось себе порадувати
Припиніть об`їдатися, не відмовляючи собі в задоволенні. Помірність в їжі - альтернатива дієтам...
Припиніть об`їдатися, не відмовляючи собі в задоволенні; не плутати голод з бажанням чимось порадувати себе... Цьому можна навчитися всього за десять днів завдяки методиці, якої лікарі взагалі рекомендують дотримуватися все життя.
Чому ж так часто ми встаємо з-за столу (особливо святкового!) з переповненим шлунком і почуттям глибокого невдоволення собою?
"У житті не буду більше так об`їдатися!" - щиро обіцяємо ми собі вранці 1 січня і... дуже рідко тримаємо слово. А шкода. Тому що помірність в їжі - єдина розумна альтернатива шкідливим для здоров`я "голодним" дієтам і не менш небезпечного гастрономічній легковажності, а простіше кажучи - обжерливості.
Бути помірним в їжі неможливо, не відновивши нормальний контакт з відчуттями власного тіла, не розуміючи їх.
Це означає, що ми повинні відрізняти фізіологічний голод від психологічного. Перший відображає біологічну потребу організму в енергії і поживних речовинах.
Другий - бажання за допомогою їжі впоратися з власними емоціями - неважливо, якими негативними або позитивними. Задовольняючи фізіологічний голод, ми чекаємо насичення, психологічний - заспокоєння.
Поки ми не відчуємо різницю між цими двома типами відчуттів, ми не зможемо харчуватися правильно - без надмірностей і непосильних обмежень. А зрозумівши, що випробовуваний нами голод дійсно фізіологічний, потрібно лише визначити поріг насичення і знайти той стан рівноваги, в якому і потреби організму будуть задоволені, і самі ми отримаємо позитивні емоції від трапези.
На перший погляд все це дуже просто. Але будемо чесні: на практиці щоденне дотримання цих розумних принципів зажадає від нас деяких зусиль і терпіння. Десятиденна програма, заснована на 10 ключових правилах, дозволить поступово змінити наші відносини з їжею. Поки ці нові відносини не стануть звичними для нас, правил доведеться дотримуватися неухильно.
У чому оригінальність методу? Нарешті ми і лише ми самі будемо судити про те, наскільки комфортні, а отже, і корисні наші стосунки з їжею.
Оцініть свій апетит
Приступаючи, а потім і в процесі їжі оцініть свій апетит за наступною шкалою:
•1 - Я можу з`їсти слона!
•3 - Я просто хочу їсти.
•5 - Я цілком можу зупинитися зараз.
•7 - Голод пройшов, але в животі ще є містечко...
•10 - Я зараз лусну
•Якщо ваша оцінка 3: ви майже ситі.
•Від 4 до 5: постарайтеся більше нічого не підкладати в тарілку, нехай цей шматочок буде останнім; свідомо насолоджуйтесь його смаком.
•6 і вище: ви переїли, але не потрібно мучитися каяттями совісті. Просто потрібно час, щоб знову запустити природний механізм голоду.
Не завжди просто зрозуміти, голодні або ми просто маємо бажання "з`їсти що-небудь": їжа додає в наше життя трохи комфорту, і бажання це цілком природно.
Наша мета не в тому, щоб ідеально налагодити деякий внутрішній механізм, але щоб стати більш свідомою, а тому і більш вільною у своєму виборі особистістю.