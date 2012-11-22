У Чилі стався землетрус магнітудою 6,1

Землетрус магнітудою 6,1 стався напередодні біля побережжя Чилі в 135 кілометрах на північний захід від столиці країни Сантьяго.

Про це повідомляє сайт Геологічної служби США, передає РІА «Новости».

Підземний поштовх було зафіксовано вчора о 18.36 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані в 54 кілометрах від міста Сан-Антоніо. Його вогнище залягало на глибині 15,6 кілометра.

Відомостей про жертви, руйнування або загрозу цунамі не надходило.

За дві години до цього біля побережжя Чилі стався землетрус магнітудою 5,1 - в 160 кілометрах на північний захід від Сантьяго. Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані в 62 кілометрах від міста Сан-Антоніо. Його вогнище залягало на глибині 9,7 кілометра. Відомостей про жертви або руйнування не надходило.

Чилі характеризується високою сейсмічною активністю. Наприкінці лютого 2010 року в цій південноамериканській країні в результаті землетрусу магнітудою 8,8 і цунамі, що стався слідом, загинуло більш як 500 чоловік. Через Чилі проходить Тихоокеанський "вогненний пояс" - смуга вулканів і тектонічних розломів завдовжки 40 тисяч кілометрів. Саме у "вогняному кільці" розташована переважна більшість відомих вулканів планети. Там же відбувається 90% всіх землетрусів на Землі.