Чому крутиться голова?

Невролог Максим Бурик каже, часте запаморочення — симптом багатьох хвороб, у тому числі й пухлини мозку. У першу чергу в голові паморочиться через нервові порушення.

"Люди часто втрачають рівновагу через стреси. Спочатку в голові паморочиться рідко - раз на місяць. Потім приступи частішають, виникають при хотьбі, сидінні."

Найперше радить обстежитися у невролога.

"Звернулася якось до мене жінка 40 років, жалілася на часті запаморочення. Виникало відчуття нестійкості рухів, часто втрачала свідомість. Інколи нудило, дзвеніло у вухах. Порадив сходити до ЛОРа, бо такі симптоми зазвичай виникають у людей із недугою Меньєра — хвороба внутрішнього вуха."

У ЛОРа діагноз підтвердився. Під час хвороби Меньєра у внутрішньому вусі збирається забагато рідини. Вона давить на клітини, які регулюють рівновагу й орієнтацію тіла у просторі.

"Найчастіше хвороба виникає від проблем із судинами, коли у них зібралося забагато холестерину. Також — після травм мозку, інфекцій вуха. Швидко погіршується слух, може настати повна глухота. Інколи у голові паморочиться так сильно, що люди бояться вийти з дому."

Недугу лікують препаратами, які знімають набряки у вусі. Повністю вилікувати вони не можуть, лише знімають прояви хвороби. Також п`ють сечогінне, щоб зменшити рідину у вусі.

"Бувають випадки, коли недуга минає сама по собі, більше не проявляється. Під час лікування не можна їсти солі, інакше у вусі збиратиметься багато рідини."

Низький гемоглобін також призводить до запаморочення в голові. Гемоглобін визначають за звичайним аналізом крові.

"У голові паморочиться й через порушення кровообігу в мозку. Щоб його визначити, роблять УЗД. Чутливим датчиком водять по судинах на голові та шиї, зображення передається на екран."

Судини треба перевіряти раз на рік, адже якщо вже паморочиться в голові, судини головного мозку можуть страждати від аневризми. При цій недузі стінки судин стають тонкі. В одному чи кількох місцях збирається кров, тоді судини більшають, випирають. Можуть здавлювати нерви. Найчастіше таке буває у людей 30-60 років.

gazeta.ua