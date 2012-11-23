Скільки потрібно спати, щоб не хворіти на ГРВІ

Повноцінний сон є профілактикою простудних захворювань, довели американські вчені.

Проведений ними експеримент показав, що сон, який триває менше 7 годин, підвищує ризик розвитку застуди в 3 рази, має значення і якість сну.

Вчені пояснюють, що порушення сну змінює вироблення організмом гістаміну, цитокінів та інших біологічно активних речовин, які відіграють роль у розвитку застуди та її симптомів.

8-годинний сон є ідеальним для профілактики ГРВІ, показало дослідження. А його ефективність повинна бути не нижче 98%, тобто час, за який людина засинає, не повинен перевищувати 10 хвилин.

korzonews.info