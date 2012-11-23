Відмова від сніданку провокує ожиріння

Британські вчені виявили, що сильніше за інших схильні до набору зайвої ваги люди, які систематично пропускають сніданок.

В ході дослідження співробітники Імперського коледжу в Лондоні довели, що відмова від сніданку призводить до того, що люди з`їдають на обід більше, ніж потрібно, а також відчувають тягу до солодощів і жирної їжі.

Такий висновок зроблено в результаті сканування мозку 21 учасників експерименту, в той момент, коли їм показували зображення різних продуктів. МРТ показало, що область орбітальної лобової кори (вона відповідає за апетит) була активнішою, якщо людина пропускала сніданок.

В цілому, експеримент показав, що, пропустивши сніданок, людина за обідом з`їдає на 250 калорій більше звичайного, а найпривабливішим продуктом вважає шоколад.

korzonews.info