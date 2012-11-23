Спаржа захищає від діабету

Спаржа – кулінарний спосіб профілактики цукрового діабету, заявили учені з Університету Карачі в Пакистані. Регулярне споживання спаржі допомагає контролювати рівень цукру в крові і підвищує вироблення інсуліну, який допомагає організму поглинати глюкозу.

В ході експерименту учені спостерігали за лабораторними гризунами в діабетичному стані. Протягом 28 днів одна група гризунів одержувала антидіабетичний препарат, а друга – екстракт спаржі. Порівнявши результати аналізів крові гризунів, з`ясувалося, що високі дози екстракту спаржі значно вплинули на виробництво інсуліну в підшлунковій залозі - органі, який вивільняє гормони в кров.

Це відкриття особливе корисно для людей з діабетом 2 типу. Контроль стану за допомогою дієти і ліків дозволяє запобігти ускладненням цього захворювання.

likar.info