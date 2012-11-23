Трав'яний чай заважає завагітніти

Прийом рослинних лікарських засобів, зокрема, трав`яного чаю, може негативно вплинути на хід лікування безпліддя і процедури ЕКО. Про це розповів Сергій Лебедєв, член Європейського товариства репродуктологів і ембріологів.

Лікар відзначив, що деякі рослинні засоби (наприклад, морозник кавказький, сечогінний збір) здатні впливати на організм навіть сильніше, ніж ліки. Ефект залежить від стану здоров`я конкретної пацієнтки.

Фахівець рекомендує не займатися самолікуванням за допомогою лікарських препаратів або трав. Жінкам, що звернулися по допомогу до репродуктивної медицини, необхідно повідомити лікаря про те, які засоби вони приймають.

meddaily.ru