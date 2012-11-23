Творчим дітям загрожує депресія

Діти і підлітки з творчим складом розуму схильні до депресії сильніше за інших. Про це свідчить дослідження, проведене в коледжі Бостона.

Дослідники вивчили позакласну діяльність 2000 учнів за період 2002-2010 рр. Всіх учасників попросили описати емоційний стан і наявність тривожних симптомів (безсоння, втрата концентрації, зниження апетиту). Більш схильними до депресії виявилися діти, що відвідували творчі гуртки, особливо художній (навіть якщо окрім мистецтва вони займалися спортом). Найрідше від депресії страждали учасники спортивних секцій.

Автори дослідження вважають, що підлітки з творчим складом розуму сприймають більше інформації з навколишнього світу, що провокує перевантаження і депресивні стани.

likar.info