У якій країні найкраще народжувати дітей

Найкраще в наступному році народжувати дитину в Швейцарії, а умови в Україні ставлять її на 78-е місце за привабливістю для продовження роду, вважають експерти видання The Economist.

Як повідомляє РИА Новости, в десятку держав, які забезпечують найбільш здорові, безпечні та сприятливі умови, увійшли також Австралія, Норвегія, Швеція, Данія, Сінгапур, Нова Зеландія, Нідерланди, Канада і Гонконг. Сполучені Штати Америки, які очолили рейтинг, коли він вперше вийшов в 1988 році, на цей раз виявилися лише на 16-й позиції поряд з найбільшою європейською економікою - Німеччиною.

"У топ-10 країн увійшли переважно невеликі економіки. Європейських країн п`ять, з них в єврозону входить всього одна держава. Скандинавія має найкращі позиції", - наголошується в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті видання. Росія опинилася в рейтингу всього на одну сходинку вище Сирії, яка в даний час є однією з найбільш "гарячих" точок на карті світу. На 70-й сходинці опинився Азербайджан, Казахстан - на 74-й, а Україна розташувалася на 78-му місці. Інших партнерів по СНД в рейтингу немає. Досить великим виявився розрив між країнами, що розвиваються, і входять в БРІКС: Бразилія на 37-му місці, в той час як Китай зайняв 49-у сходинку, ПАР - 53-ю, а Індія - 66-ю позицію.

Підрозділ Economist Intelligence Unit, який складає рейтинг, орієнтується у своїх оцінках на 11 ключових індикаторів, включаючи демографію, розвиненість економіки країни і т.д. Крім того, видання оцінює суб`єктивні відчуття громадян та їх задоволеність рівнем життя.

