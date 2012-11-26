Які продукти містять білок?
Худнути найпростіше
Це питання хвилює кожну дівчину, яка хоч мінімально турбується про своє здоров`я. Ще б пак - адже білок є будівельним матеріалом м`язів, від нього залежить наше самопочуття і здоров`я. Саме білок дарує нам найбільше енергії та сил, впливає на діяльність внутрішніх органів і допомагає утримувати вагу в нормі.
Знати, які продукти містять білок, дуже корисно. З такою інформацією ти зможеш запросто контролювати свою вагу - адже саме на білковій дієті худнути найпростіше. Сьогодні на lady.tochka.net ми розповімо тобі, які продукти містять білок!
Білок буває тваринного і рослинного походження. Організм потребує обидва види білка.
Які продукти містять білок (тваринне походження):
Яйця
Молоко
М`ясо
Риба
Птах
Які продукти містять білок (рослинне походження):
Горіхи
Насіння
Бобові
Соєві продукти (тофу, соєве молоко і фарш)
Зернові культури
Тепер справа за малим - досить правильно поєднувати продукти у своєму раціоні. Запам`ятай, які продукти містять білок, і ти будеш завжди здоровою і щасливою!