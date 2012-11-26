Це питання хвилює кожну дівчину, яка хоч мінімально турбується про своє здоров`я. Ще б пак - адже білок є будівельним матеріалом м`язів, від нього залежить наше самопочуття і здоров`я. Саме білок дарує нам найбільше енергії та сил, впливає на діяльність внутрішніх органів і допомагає утримувати вагу в нормі.

Знати, які продукти містять білок, дуже корисно. З такою інформацією ти зможеш запросто контролювати свою вагу - адже саме на білковій дієті худнути найпростіше. Сьогодні на lady.tochka.net ми розповімо тобі, які продукти містять білок!

Білок буває тваринного і рослинного походження. Організм потребує обидва види білка.

Які продукти містять білок (тваринне походження):

Яйця

Молоко

М`ясо

Риба

Птах

Які продукти містять білок (рослинне походження):

Горіхи

Насіння

Бобові

Соєві продукти (тофу, соєве молоко і фарш)

Зернові культури

Тепер справа за малим - досить правильно поєднувати продукти у своєму раціоні. Запам`ятай, які продукти містять білок, і ти будеш завжди здоровою і щасливою!

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