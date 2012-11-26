Холодний душ допомагає схуднути

Як відомо, кращий спосіб позбавлення від зайвої ваги - це фізичні навантаження.

У ході нещодавно проведеного дослідження вчені встановили, що їх ефективність можна значно підвищити в тому випадку, якщо кожен раз після тренування приймати холодний душ. Такий вплив, крім того, допомагає полегшити больові відчуття, що виникають у перевантажених м`язах. Ця методика, своєрідна кріотерапія, популярна серед спортсменів, і вчені вирішили перевірити в клінічних умовах, чи дійсно вона ефективна і безпечна.

У процесі роботи експерти в сукупності проаналізували дані 17 невеликих досліджень, участь в яких в цілому взяли 336 осіб. Всі вони виконували різні спортивні тренування - бігали, каталися на велосипеді, або робили вправи з обтяженнями. Після цього частині з них було запропоновано протягом 5-24 хвилин приймати прохолодний душ з температурою води близько 10-15 градусів. При цьому інші піддослідні впливу холодної води не піддавалися.

Виявилося, що ті учасники, які брали холодний душ, навіть якщо відчували при цьому дискомфорт через низьку температуру, страждали від хворобливості і напруженості м`язів в меншій мірі і почували себе краще. У свою чергу, ніякого шкідливого впливу від дії подібних процедур на організм виявлено не було. За словами одного з авторів дослідження, професора північноірландського Університету Ольстера Кріса Бліклего, також допомагають впоратися з подібними проблемами теплі ванни, легкі пробіжки або спеціальні компресійні панчохи.

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