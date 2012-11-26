Внаслідок жорсткої посадки Ан-2 постраждали восьмеро людей
10:25, 26 листопада 2012Зарубіжні новини
0
У Росії
У Ханти-Мансійському окрузі Росії внаслідок жорсткої посадки літака Ан-2 постраждали восьмеро людей.
Про це УНІАН повідомили в регіональному управлінні МНС РФ.
«При жорсткій посадці літака Ан-2 у селищі Югорськ-2 у Совєтському районі госпіталізовано 8 людей», - йдеться в повідомленні.
Пасажири літака – члени аероклубу – здійснювали виліт для занять парашутним спортом. При наборі висоти сталося падіння тяги й відмова двигуна. При посадці літак загорівся.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter