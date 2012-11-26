Про що розкажуть жовті крапки під очима

Поява жовтих крапок під очима може свідчити про безліч негативних процесів в організмі. Тому, помітивши у себе на обличчі такі зміни, не відкладайте медичне обстеження. Таку рекомендацію дала лікар-дієтолог Наталія Олександрівна Самойленко, м. Київ.

Жовті бляшки (ксантелазми) часто супроводжують порушення ліпідного обміну, підвищений рівень холестерину і тригліцеридів. Крім того, їх поява може бути пов`язана із захворюванням печінки, цукровим діабетом.

Для того, щоб з`ясувати причину ксантелазм і призначити адекватне лікування, необхідно здати аналізи на рівень цукру в крові, ліпідний профіль, печінкові проби, зробити УЗД органів черевної порожнини.

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