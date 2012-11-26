У Катарі розпочалися переговори ООН зі зміни клімату

Сьогодні в Катарі починаються чергові міжнародні кліматичні переговори ООН.

Як повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України (НЕЦУ), протягом двох тижнів представники 195 країн мають визначити свої дії у боротьбі з глобальними змінами клімату.

«Ці переговори - останній шанс вирішити долю Другого періоду Кіотського протоколу та визначитися з планом підготовки нової всеохоплюючої кліматичної угоди, - сказала координатор кліматичної програми Національного екологічного центру України Марія Сторчило. - Швидкість, з якою змінюється клімат, вимагає політичної домовленості про зменшення глобальних викидів парникових газів вже після 2015 року».

Незважаючи на існування конвенції ООН зі зміни клімату та кількісних зобов’язань розвинутих країн, глобальні викиди парникових газів продовжують зростати. Це в першу чергу пов’язане зі збільшенням викидів у найбільших країнах, що розвиваються та недостатньо жорсткими зобов’язаннями розвинутих країн.

Україна наразі викидає не більше 45% від квоти, дозволенної Кіотським протоколом. Проте, на переговори про продовження дії протоколу країна виходить з зобов’язанням, що дасть їй змогу збільшити викиди майже в два рази до 2020 року. Крім того, офіційна делегація намагатиметься перенести невикористані дозволи на викиди на другий період зобов’язань.

«Такі зобов’язання не передбачають реальних скорочень викидів, тому нова домовленість втратить сенс, - зазначила М.Сторчило. - Ми сподіваємося, що наша офіційна делегація проявить гнучкість на переговорах і міжнародні угоди дійсно зупинять зміни клімату».

Як нагадали в НЕЦУ, у 2012 році закінчується дія Першого періоду Кіотського протоколу, за яким розвинуті країни та країни з перехідною економікою зобов’язалися скорочувати викиди парникових газів. Заходи зі зменшення викидів парникових газів в Україні зазвичай є економічно привабливими та стимулюють модернізацію економіки.