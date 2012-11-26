Як перемогти залежність від солодкого

Найкращий спосіб зменшити тягу до солодкого - фізична активність. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Василівна Скіталінська (м. Київ).

Такі вправи можна вибирати на свій розсуд, найбільш доступними є швидка ходьба, присідання, махи ногами в сторони, стрибки з випадом ніг. Тим, хто не може зовсім відмовитися від солодкого, О.Скіталінська рекомендує віддати перевагу «повільним» солодощам. Наприклад, це несолодка сирна запіканка з нежирного сиру (можна додати небагато меду або протерті з цукром ягоди). Також можна приготувати ягідне смузі (склянку молока або кефіру збити в блендері з ягодами, половинкою апельсина, медом). Іноді допустимо з`їсти половинку зефіру, або 1-2 квадратики чорного шоколаду, але не більше.

likar.info