Іноземним хірургам дозволять оперувати в Україні

Прем`єр-міністр Микола Азаров доручив підготувати проект змін до законодавства, які запровадить механізм залучення іноземних медиків як до хірургічних операцій, так і до процесу практичного навчання молодих спеціалістів в Україні.

Про це прем`єр сказав під час наради з експертами у сфері охорони здоров`я, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами глави уряду, це вирішить проблему нестачі в Україні хірургів.

Сьогодні в Україні працює 425 кардіохірургів, із них самостійно оперують лише близько 60.

«Мене вразило, що у нас всього 60 оперуючих лікарів. А з них 30 зосереджено в Інституті ім. Амосова», - наголосив М.Азаров.

За його словами, цю ситуацію треба негайно виправляти, оскільки Україні необхідна більша кількість кардіохірургів.

«На відповідну підготовку піде 2-3 роки. Тому це треба робити негайно», - підкреслив М.Азаров.

Він наголосив, що ситуацію з підготовкою кадрів для кардіохірургії можна змінити за рахунок створення відповідної кафедри у кожному медуніверситеті країни. Глава уряду доручив Міністерству охорони здоров’я разом з представниками відповідних медінститутів та Академії медичних наук вивчити це питання та запропонувати проект рішення.

Також на нараді М.Азаров ініціював створення робочої групи з питань покращення стану організації кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню України.

«Пропоную створити відповідну робочу групу, у склад якої увійдуть представники відомих медінститутів. Якщо ця робоча група працюватиме під керівництвом Прем’єр-міністра України, то в медицині буде прорив. Тому я готовий», - зазначив прем’єр.

За його словами, з допомогою такої робочої групи можна здійснювати реальні кроки для покращення ситуації з лікуванням серцево-судинних захворювань, особливо дитячих.

М.Азаров наголосив, що сьогодні серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності. Для вирішення цих проблем необхідно вжити заходів як на законодавчому, так і на організаційному рівнях. Саме тому, на переконання прем’єр-міністра, необхідно це питання взяти під особливий контроль уряду.