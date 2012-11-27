Ранкова чашка кави - найкращий антидепресант

Ранкова чашка чорної кави - відмінний антидепресант, особливо для представниць прекрасної статі.

Дослідження під керівництвом гарвардського фахівця з харчування Альберто Аскеро (Alberto Ascherio) показало: ті, хто випивають чашечку кави вранці, менш схильні до депресії, ніж ті, хто зовсім не п`є кави.

Важливий момент: такого ефекту, природно, немає в напої без кофеїну, який впливає на зони нашого мозку, відповідальні за настрій ... а надмірне захоплення кавою підвищує тривожність.

korzonews.info