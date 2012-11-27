У Великій Британії рясні зливи підтопили сотні будинків

Більше 800 будинків підтоплені у Великій Британії внаслідок повені в ряді районів на південному заході країни.

Як передає ІТАР-ТАРС, причиною стихійного лиха стали зливові дощі, які не припинялися з минулої середи.

Повінь призвела до серйозних порушень в транспортній системі, розмиті і затоплені багато автотрас, залізниці.

У 220 районах країни був оголошений режим надзвичайної ситуації. Групи рятувальників відстежують рівні води в річках і борються з підтопленнями.

Тим часом синоптики прогнозують продовження сильних опадів у різних куточках Великої Британії. Незважаючи на те, що зливи на південному заході країни поки що припинилися і для жителів регіону настав довгоочікуваний перепочинок, стихія може завдати нового удару.