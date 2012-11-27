Прості рецепти - проти грипу

Грип - захворювання сезонне, серйозне і дуже неприємне. Зима вже на носі, а це означає, що зовсім скоро може спалахнути епідемія, і ти повинна зустріти її у всеозброєнні.

У боротьбі з грипом, як то кажуть, всі засоби хороші. Не завадить щеплення, прийом вітамінів і деяких профілактичних медикаментів. Але бабусині рецепти ще ніхто не скасовував! Калина та малина, різноманітні узвари - ці народні методи допоможуть тобі взагалі не захворіти ані на грип, ані на застуду!

Сьогодні ми розповімо тобі про п`ять дієвих народних рецептів, які допоможуть тобі в нелегкій боротьбі з грипом! Оскільки більшість народних препаратів потребують тижнів для виготовлення, ми знайшли для тебе рецепти миттєвої дії.

Боремося з грипом - рецепт № 1 - цибуля й часник

При перших симптомах грипу розріж велику соковиту цибулину і дихай над нею, поки є сили. Процедуру повторюй близько 4 разів на день. Між «цибулевим вдиханням» займися часником. Візьми кілька головок, розімни і просочи соком ватяну паличку, помісти її якомога глибше в ніс, тримай близько 15 хвилин.

Боремося з грипом - рецепт № 2 - смородина, малина та калина

Ніколи не забувай про старий добрий рецепті бабусі, коли вона робила чай з варення. Якщо змішати в одній склянці смородину, малину і калину, ти отримаєш вітамінну та смачну бомбу, яка вилікує тебе якщо не в півсекунди, то за пару днів так точно!

Боремося з грипом - рецепт № 3 - полин

Візьми близько 15-20 г полину і 0.5 л горілки. Настоюй ліки як мінімум 24 години. Пий по 150 мл за 15 хвилин до їжі. Також «перехили» 100 грам перед сном.

Боремося з грипом - рецепт № 4 - ромашка

Хоч і кажуть, що під час грипу приймати ванну не можна, це не стосується ромашкової ванни. Візьми 400 г ромашки і 10 л окропу, настоюй близько 2 годин. Проціди рідину і вилий у ванну. Процедура триває максимум 15 хвилин при температурі 35 ° С.

Боремося з грипом - рецепт № 5 - оцет і гірчиця

Для боротьби з грипом ноги потрібно тримати в теплі... а також в оцті або гірчиці! Візьми теплі вовняні шкарпетки і насип у них суху гірчицю, ходи так добу-дві. Ще можна зробити оцтовий компрес на ноги або на груди. Для цього змочи шкарпетки або рушник у суміші оцту, оливкової олії та камфори, залиш на ніч. До ранку тобі вже має бути значно легше!

Борись із грипом всіма способами і будь здорова!

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