Схуднення робить нас здоровими

Вчені пояснили, як схуднення позначається на здоров`ї.

Американські вчені пояснили, чому, позбувшись від зайвої ваги, людина стає здоровішою, пише likar.info.

Фахівці стверджують, що завдяки схудненню в організмі зменшується запальний процес. Таким чином, в норму приходить не тільки зовнішній вигляд, але і стан інших органів.

Співробітники Американської асоціації дослідження серцево-судинних захворювань провели дослідження за участю 60 чоловік 30-65 років із зайвою вагою. У ході експерименту люди худнули за спеціальною програмою під контролем фахівців.

Вчені дійшли висновку, що імунна система сприймає зайві жирові клітини як шкідливий елемент. Це викликає запальні процеси в організмі в якості реакції на дратівливі чинники. У свою чергу, запалення є головною передумовою розвитку безлічі захворювань.

korzonews.info