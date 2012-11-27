Схуднення робить нас здоровими
Зменшується запальний процес...
Вчені пояснили, як схуднення позначається на здоров`ї.
Американські вчені пояснили, чому, позбувшись від зайвої ваги, людина стає здоровішою, пише likar.info.
Фахівці стверджують, що завдяки схудненню в організмі зменшується запальний процес. Таким чином, в норму приходить не тільки зовнішній вигляд, але і стан інших органів.
Співробітники Американської асоціації дослідження серцево-судинних захворювань провели дослідження за участю 60 чоловік 30-65 років із зайвою вагою. У ході експерименту люди худнули за спеціальною програмою під контролем фахівців.
Вчені дійшли висновку, що імунна система сприймає зайві жирові клітини як шкідливий елемент. Це викликає запальні процеси в організмі в якості реакції на дратівливі чинники. У свою чергу, запалення є головною передумовою розвитку безлічі захворювань.