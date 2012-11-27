Чим шкідливі синтетичні фарбники

Синтетичний фарбник кармуазин (Е122) з групи червоних фарбників знову став об`єктом для критики. Дослідження Саутгемптонського університету показали: часте вживання продуктів з добавкою Е122 приводить до гіперактивності і зниження концентрації уваги у дітей.

Раніше вчені виявили, що вживання Е122 може привести до алергії у вигляді кропив`янки і припухлостей на шкірі. Ті, хто страждають бронхіальною астмою і нестерпністю аспірину, повинні бути украй обережні з цією добавкою.

Досліди над тваринами виявили, що мутагенність фарбників залежить від дози їх вживання. Експерти припускають, ці добавки можуть вплинути на цілісність генома за рахунок мутації в клітинах, що приводить до підвищення ризику розвитку раку.

У ряді країн світу Е122 віднесли до групи канцерогенів - речовин, які викликають рак сечового міхура, і заборонили до вживання. Але добавка Е122 дозволена для використання в Україні, Росії і низці країн ЄС.

likar.info