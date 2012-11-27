Офісним працівникам «прописали» гантелі

Офісним працівникам необхідно регулярно виконувати вправи з невеликими гантелями. Такі фізичні навантаження - ідеальний спосіб позбавитися болів в шиї і плечах, довели данські учені.

У проведеному дослідженні взяли участь 447 службовців. Усі учасники один раз в тиждень по 1 годині виконували вправи з гантелями. При цьому одна група робила 3 підходи по 20 хвилин, а інша – 9 підходів по 7 хвилин. Навантаження поступово збільшувалися з 0.8lb до 1.3lb.

В результаті експерименту всі учасники відзначили скорочення частоти і сили болів у шиї і плечах. У першій групі цей показник становив 61%, в другій – 47%.

Щоб підвищити продуктивність праці співробітників, працедавцеві варто виділити в їх робочому графіку час для коротких занять з гантелями, резюмував доктор Крістофер Андерсен з Національного науково-дослідного центру робочого середовища в Копенгагені.

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