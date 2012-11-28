Часник - антибіотик із грядки

Часник - антибіотик максимально широкого спектру дії. Він вбиває багато різних бактерій. Дослідження довели, що сирий часник за своїми властивостями не поступається, а в чомусь навіть перевершує широко відомий препарат тетрациклін, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Але пам`ятайте, що засобі на основі часнику, не можна приймати тривалий час у великих кількостях, оскільки часник починає пригнічувати мікрофлору кишечника і стає причиною її подразнення.

Великий лікар Авіценна називав часник ліками від усіх хвороб.

Є багато варіантів і рецептів застосування часнику. Наведемо лише кілька:

1. 4-5 зубчиків часнику, 1 склянка вина або оцту. Спосіб приготування і застосування: часник обчистити, дрібно наріжте і залийте вином або оцтом. Настоюйте не менше 3 годин. Вживайте по 1 чайній ложці тричі на день перед їжею.

2.1 головка часнику, рослинна олія. Спосіб приготування і застосування: часник обчистити, дрібно наріжте, залийте охолодженим рослинним маслом і настоюйте 6-8 годин. Приймайте двічі на день за 20 хвилин до їжі.

3. 40 грамів розім`ятого часнику, 100 мл спирту або горілки, трохи м`яти для запаху. Спосіб приготування і застосування: розім`ятим часник помістіть в скляний посуд, залити спиртом або горілкою, щільно закрийте кришкою і настоюйте не менше 10 днів в темному місці. Смак і запах цієї настоянки стануть приємніше, якщо додати в неї трохи свіжої м`яти. Приймати настоянку рекомендується по 10 крапель 2—3 рази в день за 30 хвилин до їжі.