Сором’язливість небезпечна для серця

Боязкі люди мають підвищений ризик серцевого нападу, з`ясували учені з Північно-західного Університету Чікаго.

Протягом 30 років вони вивчали клінічні дані і характер 2000 добровольців. За цей період 60% учасників експерименту померли. Аналіз даних показав, що ймовірність смерті від серцевого нападу у боязких людей на 50% вища. Ця тенденція збереглася навіть після обліку інших чинників ризику серцевого нападу (куріння, вік, зайва вага, зловживання алкоголем).

Учені пояснюють, що боязкі люди сильніше схильні до стресу. Крім того, вони припускають, що характер людини певним чином впливає на частину мозку, яка відповідає за виконання серцевих функцій.

likar.info