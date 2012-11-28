Грейпфрут змінює властивості ліків

Відомо, що грейпфрут міняє дію деяких лікарських препаратів. Дослідження, проведене канадськими медиками, показало, що за останні 4 роки кількість несумісних з грейпфрутом препаратів подвоїлася.

До цього списку увійшли антибіотики, антидепресанти, препарати для лікування захворювань серця, статини, ліки від раку. Всього 85 препаратів, з яких 43 мають серйозні побічні ефекти при поєднанні з грейпфрутом, мовиться в доповіді, опублікованій в журналі Канадської медичної асоціації.

Це загрожує шлунково-кишковими кровотечами, гострою нирковою недостатністю, порушеннями дихання.

likar.info