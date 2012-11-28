У Шрі-Ланці заборонено жертвувати ченцям шкідливу їжу
11:06, 28 листопада 2012Зарубіжні новини
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У багатьох розвиваються тяжкі хвороби
Уряд Шрі-Ланки зобов`язав буддійських ченців приймати як пожертву лише здорову їжу.
Їжа, яку ченцям жертвують прочани, часто містить занадто багато жирів і цукру, вважає Міністерство охорони здоров`я країни, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Багато ченців харчуються лише тими продуктами, які вони отримують від паломників. В останні роки у багатьох з них стали розвиватися діабет і серцево-судинні захворювання, пов`язані з неправильним харчуванням, повідомили у міністерстві.
Жителі Шрі-Ланки жертвують їжу ченцям, вважаючи, що це принесе їм удачу.
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