У Шрі-Ланці заборонено жертвувати ченцям шкідливу їжу

Уряд Шрі-Ланки зобов`язав буддійських ченців приймати як пожертву лише здорову їжу.

Їжа, яку ченцям жертвують прочани, часто містить занадто багато жирів і цукру, вважає Міністерство охорони здоров`я країни, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Багато ченців харчуються лише тими продуктами, які вони отримують від паломників. В останні роки у багатьох з них стали розвиватися діабет і серцево-судинні захворювання, пов`язані з неправильним харчуванням, повідомили у міністерстві.

Жителі Шрі-Ланки жертвують їжу ченцям, вважаючи, що це принесе їм удачу.