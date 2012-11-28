Малина - солодкі ліки

Рецепти з малиною знали й активно використовували ще наші бабусі. Ця чудова ягода володіє лікувальними властивостями і просто незамінна при грипі та ГРВІ.

1. Чай з листків малини

Береться приблизно 30 г сушеного листя, на 200 мл окропу. Настоювати 15 хвилин. Можна пити гарячим або холодним.

2. Малиновий оцет

- 500 г ягоди малини на 1 л яблучного оцту, настоювати протягом 14 днів, потім процідити. Використовувати цю червону, густу рідину для полоскання при запаленні горла і кашлі;

- знадобиться 1 л яблучного оцту, 500 г дикої малини, 500 г цукру-сирцю (коричневого), 1 або 2 непрозорі пляшки.

Розчавити малину товкачем, залити оцтом і настоювати протягом 10 днів. Процідити. Поставити на водяну баню, засипати цукор і помішуючи гріти до повного розчинення цукру. Дати охолонути, розлити по пляшках, закупорити їх і зберігати в прохолодному місці. Це рожевий оцет, є ефективним засобом, чистим або розбавленим, при лікуванні грипу. Приймати по 45 мл, 3 рази на день.

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