У Росії хочуть вилучати органи для пересадки без дозволу родичів

У Держдуму Росії найближчим часом буде внесено законопроект, згідно з яким використовувати органи для пересадки можна буде без дозволу родичів.

Як повідомив газеті «Известия» депутат від КПРФ Олег Куліков, згідно з новим законом, заборона на використання органів буде можлива лише в одному разі - якщо людина за життя письмово висловила свою волю і заборонила використовувати свої органи після смерті.

За відсутності такого документу у разі раптової смерті за умовчанням вважатиметься, що такий дозвіл є. Більше того, родичі не матимуть права вето на подібний дозвіл.

Зараз, якщо воля померлого невідома, рішення про пересадку органів ухвалюють родичі. Пересадка органів також можлива, якщо за життя загиблий залишив письмову або усну згоду, висловлену у присутності свідків.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров`я України передало до Верховної Ради законопроект, який дозволяє використовувати органи українців після їх смерті, якщо вони не написали відмову від цього за життя.