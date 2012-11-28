Бульйон від хвороб

Допомагає відбиватися від шкідливих мікробів амінокислота цистеїн. Вона робить слизові оболонки непроникними для збудників захворювань. Максимальна кількість цистеїну міститься в рибі, соєвих продуктах, злаках, сирі, м`ясі птиці.

На сніданок потрібно з`їдати хоча б один кисломолочний продукт — кефір, кисле молоко, ряжанку або йогурт. У їх заквасці беруть участь бактерії, що підвищують місцевий імунітет слизистої оболонки шлунку і кишечнику.

В ідеалі кожна їжа повинна починатися і закінчуватися вітамінною добавкою. Щоб поповнити запаси вітаміну С, який допомагає організму відновитися після хвороб, потрібно подружитися з квашеною капустою, полюбити відвар шипшини або чай із лимоном.

Для профілактики і лікування простуди лікарі рекомендують курячий бульйон — він прискорює відновні процеси в організмі, знімає запалення в горлі і пом`якшує кашель. Багате білком нежирне м`ясо забезпечить швидке відновлення імунних клітин.

Проте пам`ятайте — імунну систему не можна підтягнути лише одним вітаміном. Лікарі-дієтологи рекомендують у холодну пору року нажимати на фрукти-овочі жовтого і оранжевого кольорів — апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони, гарбуз, варену моркву і ін. Вони містять «противірусні» вітаміни А, Е, С, а також особливі речовини — біофлавоноїди, що сприяють їх засвоєнню.

