Що любить ваше волосся

Здоров`я волосся тримається на трьох «китах» - здоровому харчуванні, грамотному догляді і розумних косметичних процедурах.

Будівельним матеріалом для нашого волосся служить білкова їжа, а силу і блиск волоссю надають протеїн і вітаміни В і С. Найбільше корисних для волосся речовин міститься в м`ясі і печінці. Але якщо така їжа вам не підходить, то необхідні елементи можна знайти в крупах, бобах, цитрусових, а також у горіхах і жирній рибі.

Правда, для того, щоб відновити волосся «зсередини», потрібен час. Перші видимі результати з`являться через три місяці після нормалізації дієти.

Найбільша помилка, яку ми робимо, це підбір шампуню за типом волосся. А насправді, підбирати його потрібно за типом шкіри голови (жирна, проблемна, нормальна, суха).

Якщо волоссю доводиться нелегко через погодні або робочі умови, підберіть для нього шампунь -«енергетичний коктейль». До його складу повинні входити пантенол, ретинол, вітаміни В, С і Е.

Не тому, що вони неправильні (багато дуже добре допомагає і догляду за волоссям, і економії грошей), але дослідження показали, що більшість із них розраховані на якесь усереднене волосся. На специфіку вони не зважають.

Наприклад, найпопулярніший рецепт - 100 помахів гребінцем перед сном - підходить лише для сухого і нормального волосся, оскільки розподіляє шкірний секрет по всій довжині волосся, що додає зачісці привабливого відливу.

А ось жирне волосся такий масаж зробить ще більш сальним, зібравши в неестетичні товсті пучки. З іншого боку, обполіскування яблучним оцтом підсушує, що абсолютно не годиться для сухого волосся.

Тріхологи рекомендують мити голову раз на три-чотири дні. Волосся швидко звикає до заданого ритму. Але мити потрібно «за правилами».

По-перше, мити голову потрібно теплою, але у жодному випадку не гарячою водою, яка надмірно стимулює роботу сальних залоз.

По-друге, якщо є можливість - не мийте волосся водою з-під крана. Вона дуже жорстка. Для миття голови краще використовувати кип`ячену або фільтровану воду.

По-третє, ніколи не розчісуйте мокре волосся, оскільки так воно легко травмується. Спочатку підсушіть.