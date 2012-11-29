Кава допоможе перемогти целюліт

У боротьбі з целюлітом допоможуть фізичні вправи, масаж, водні процедури, правильне харчування і кава. Каву потрібно «приймати» зовнішньо – у вигляді кавового скрабу. А ось так звані «антицелюлітні шорти» не допоможуть позбавитися цієї проблеми. Про це розповіла лікар-дієтолог Наталія Самойленко (м.Київ).

При антицелюлітній дієті потрібно виключити рафіновані продукти і легкі вуглеводи (це біле борошно, цукор і продукти, в яких вони містяться). Варто відмовитися від солодкої газованої води і слабкоалкогольних напоїв, чіпсів, морозива, тортів, дріжджової випічки. Тим, хто хоче боротися з целюлітом, потрібно триматися подалі від фаст-фуду, консервованих продуктів, алкоголю і міцної кави.

При цьому корисні ягоди, фрукти і овочі з кислим смаком - яблука, журавлина, квашена капуста, чорна смородина, апельсини.

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