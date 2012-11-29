"Пивне черевце" у чоловіків загрожує їм остеопорозом

"Пивне черевце" у чоловіків піддає їх не тільки підвищеному ризику розвитку серцево-судинних захворювань, але також несе і загрозу здоров`ю кісток. Такі відомості учених із США представлені на щорічному засіданні Радіологічного товариства Північної Америки (Radiological Society of North America).

Згідно з даними Американського національного центру статистики охорони здоров`я, в США більш ніж 37 мільйонів чоловіків віком старше 20 років страждають від зайвої ваги. Ожиріння спричиняє такі проблеми із здоров`ям, як апное, астма, гіпертонія і підвищений рівень холестерину в крові. Тим часом, відзначають автори, прийнято вважати, що незважаючи на всі ці ускладнення, пошкодження кісток огрядним чоловікам не загрожує.

Доктор Міріам Бределла, доцент кафедри радіологи Гарвардської медичної школи з колегами оцінили в ході дослідження стан 35 повних чоловіків, середній вік яких складав 34 року, а індекс маси тіла – 36.5. Всі добровольці пройшли процедуру комп`ютерної томографії черевної порожнини і стегон для оцінювання жирової і м`язової маси. Крім того, були зроблені знімки (finite element analysis) для визначення міцності кісткової тканини і ризику переломів. Технологія подібного типу використовується, коли оцінюють міцність матеріалів призначених для будівництва мостів і літаків.

В результаті виявилося, що чоловіки з великою кількістю внутрішнього жиру і жиру на животі в цілому, мали меншу міцність кісток, ніж ті, у кого був менше жиру.

newsland.com