У Нідерландах скасовано закон про богохульство
10:44, 29 листопада 2012Зарубіжні новини
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Духовне здоров`я
Парламент Нідерландів анулював закон, який розглядав богохульство як кримінальний злочин.
Більшість парламентаріїв погодилася з тим, що країні не потрібний закон, який не застосовувався понад півстоліття, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Минулого року правий політик Геєрт Вілдерс переміг у судовому процесі, коли суддя вирішив, що він може критикувати іслам навіть у тому разі, якщо його коментарі ображають почуття мусульман.
Водночас, згідно із законодавством країни, у Нідерландах заборонено ображати поліцейських і королеву.
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