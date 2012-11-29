У Нідерландах скасовано закон про богохульство

Парламент Нідерландів анулював закон, який розглядав богохульство як кримінальний злочин.

Більшість парламентаріїв погодилася з тим, що країні не потрібний закон, який не застосовувався понад півстоліття, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Минулого року правий політик Геєрт Вілдерс переміг у судовому процесі, коли суддя вирішив, що він може критикувати іслам навіть у тому разі, якщо його коментарі ображають почуття мусульман.

Водночас, згідно із законодавством країни, у Нідерландах заборонено ображати поліцейських і королеву.

bbc.co.uk