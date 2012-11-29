Найбрудніше місце в літаку

Американські мікробіологи, провівши дослідження на прохання телестанції CBS 11, з`ясували, що в літаку хвороботворними бактеріями кишать не тільки туалети, як було б логічно припустити, але і салон, де сидять пасажири.

Фахівці виявили близько 3 тисяч бактерій, узявши пробу з десяти поверхонь, що оточують сидячого в кріслі клієнта авіакомпанії. Були висіяні види збудників небезпечних захворювань.

За словами мікробіолога лабораторії судової експертизи в Арлінгтоне Карен Дайс, зокрема, зараженою патогенною мікрофлорою виявилися двері, які ведуть в салон. На відкидних столиках виявилася клебсієлла, повідомляє CBS 11. Цей рід бактерій викликає пневмонію, урогенітальні інфекції, менінгіти, сепсис, гострі кишкові інфекції.

Але знайшлося місце брудніше, ніж столик - найбільші колонії бактерій ховалися усередині кишені, розташованої на попередньому кріслі. Адже пасажири частенько запихають туди сміття, яке їм заважає під час польоту. Карен Дайс відзначила, що всі патогени, одержані мікробіологами при дослідженні, відносяться до сімейства ентеробактерій, і їх можна виявити в кишечнику людини і тварин. Природно, вони були зосереджені і на поверхні самого крісла.

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